Видео набрало уже более 400 тысяч просмотров.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что Little Big снял "карантинную версию клипа на песню "I"m ok". Видеоролик появился в Instagram-аккаунте Ильи Прускинина.

На видео Илья Прускинин тихо спел соответствующий хит. Песню назвали "Little Big — I"m ok (quarantine version)".

Отметим ,что видео уже набрало почти 500 тысяч просмотров.

Напомним, 18 марта организаторы "Евровидения" заявили об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса. Конкурс должен был состояться в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая. Ожидается, что в 2021 году мероприятие пройдет все там же, а свои страны смогут представлять все те же музыканты. Однако заявленные в 2020 году песни не смогут войти в следующую конкурсную программу. В настоящий момент рассматривается возможность проведения "Евровидения" онлайн.

Ранее мы сообщали о том, что Варнава и Гудков зажгли под хит Little Big.

Видео:instagram.com/iliyaprusikin