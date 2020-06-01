Работа Little big обогнала видео "Ballern" группы Die Atzen и "Kolo kolo" коллектива Balming Tiger.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что группа Little Big получила музыкальную премию за "Самый трэшовый клип". Об этом музыканты сообщили в своём Instagram.

Музыканты получили премию за клип "Go bananas". Этот видеоролик преодолел отметку в сто миллионов просмотров на YouTube.

Известно, что Little Big обогнала видео "Ballern" группы Die Atzen и "Kolo kolo" музыкантов Balming Tiger.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Би-2" выпустила клип о депрессии в самоизоляции.

Фото:Little Big/instagram

Видео:Little Big/YouTube