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Группа "Би-2" выпустила клип о депрессии в самоизоляции

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Песня была написана музыкантами еще за полгода до начала эпидемии коронавируса.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что группа "Би-2" выпустила клип о депрессии в самоизоляции. Ролик опубликован на YouTube-канале музыкантов. 

Известно, что клип создавали в режиме самоизоляции. Он получил название "Депрессия". В песне повторяется строчка "Выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело".

Как оказалось, рок-музыканты сочинили эту композицию за полгода до пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщил о том, что группа "Кино" представила новый видеоклип на песню "Мама, мы все тяжело больны".

Видео:Би-2/YouTube

Теги: би-2, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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