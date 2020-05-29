Песня была написана музыкантами еще за полгода до начала эпидемии коронавируса.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что группа "Би-2" выпустила клип о депрессии в самоизоляции. Ролик опубликован на YouTube-канале музыкантов.

Известно, что клип создавали в режиме самоизоляции. Он получил название "Депрессия". В песне повторяется строчка "Выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело".

Как оказалось, рок-музыканты сочинили эту композицию за полгода до пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщил о том, что группа "Кино" представила новый видеоклип на песню "Мама, мы все тяжело больны".

Видео:Би-2/YouTube