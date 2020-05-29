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Группа "Кино" представила новый видеоклип на песню "Мама, мы все тяжело больны"

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В клипе звучит вокал Виктора Цоя.

В пятницу, 29 мая, стало известно, что в сети состоялась премьера клипа "Мама, мы все тяжело больны" группы "Кино". Ролик опубликован на YouTube-канале музыкальной группы.

В съемках клипа приняли участие Александр Титов, Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, Олег Шунцов, Дмитрий Кежватов и Игорь Вдовин. При этом в клипе звучит голос Виктора Цоя. 

Ролик посмотрело уже более трех тысяч человек. 

Ранее мы сообщали о том, что российский фильм "Спутник" Оксаной Акиньшиной посмотрели более миллиона раз.

Фото:pixabay

Теги: культура, музыка, новости спб
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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