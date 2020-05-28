Онлайн-премьера картины прошла 23 апреля на трех видеосервисах.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что российский фильм "Спутник" Оксаной Акиньшиной посмотрели более миллиона раз. Об этом сообщают "Известия".

Напоним, что в сюжете российской киноленты история советского космонавта, который возвращается на Землю вместе с инопланетянином. Чужеродное существо настороено недоброжелательно. В главных ролях Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Фёдор Бондарчук и Антон Васильев.

Премьера киноленты прошла сразу на на трех видеосервисах, а именно в онлайн-кинотеатре more.tv, Wink и онлайн-кинотеатре ivi.

Ранее мы сообщали о том, что Киану Ривз заставил авторов "Джона Уика" переименовать фильм.

Видео:В Рейтинге/YouTube