Литературовед прокомментировал продажу архивных материалов поэта Олега Григорьева

Иногда наследники предпочитают продать архивы, а не передать в музей.

В Петербурге периодически появляются новости о том, что тексты, дневники, издания деятелей искусства выставляют на торги. Так, например, недавно стало известно, что с молотка уйдут архивные материалы художника и поэта Олега Григорьева. Лидературовед Игорь Сухих в разговоре с "Петербургским дневником" оценил такую тенденцию.

Конечно, хотелось бы, чтобы архив хранился в Публичной библиотеке или в Пушкинском доме, но сейчас мы живем в такую эпоху, когда продаются личные вещи хоть футболистов, хоть актеров. В нашем случае – писателя. К счастью или к сожалению, но это неизбежная ситуация: далеко не первая продажа. Есть аукционные дома, которые давно торгуют книгами с автографами, фотографиями Бродского, Довлатова. В какой-то степени это современная норма отношения к культурному наследию. считает Игорь Сухих.

Эксперт предположил, что у наследников, видимо, были основания, раз они решили продать вещи.

В государственном литературном музее "ХХ век" отметили, что продажа ценных предметов является общемировой практикой. Нередко частные лица потом передают вещи музеям для выставок.

Олег Григорьев жил в 1943-1992 годах. Он был представителем ленинградского андеграунда, состоял в ПЕН-клубе.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что записную книжку Анны Ахматовой продадут на аукционе 27 июля.

Фото: ru.bidspirit.com