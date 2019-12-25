Записную книжку Анны Ахматовой продадут на аукционе 27 июля

Поэтесса в записной книжке описывает события 1930 года.

Записная книжка поэтессы Анны Ахматовой выставлена на торги аукционного дома "Литфонд". Ее продадут с аукциона 27 июля.

Поэтесса описывает события 1930 года. В книжке содержатся рукотворные заметки, стихотворения и планы. Например, под датой 7 января можно найти строки произведения "Тот город, мной любимый с детства…". В записной книжке заполнены 34 страницы.

На данный момент предварительная лидирующая ставка составляет 320 тысяч рублей. Окончательная цена будет определена по происшествии торгов.

Фото: аукционный дом "Литфонд"