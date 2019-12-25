В Петербурге пройдет литературный флешмоб #МедныйВсадник_читаемвслух

В этом году отмечается 350-летие со дня рождения Петра Великого.

Петербург готовится к юбилейной дате: в 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра Великого. Так, к празднику провели масштабные работы по реставрации памятника императору на Сенатской площади. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Реставрация Медного всадника подошла к концу. На этой неделе скульптуру освободят от строительных лесов и временных ограждений.

К завершению реставрации приурочили литературный флешмоб. Участники должны прочесть и записать на видео вступление к поэме Пушкина "Медный всадник". Ролик нужно выложить до 16.00 27 февраля 2022 года на открытой странице ВКонтакте с хештегом #МедныйВсадник_читаемвслух. Самые яркие отрывки попадут в итоговое видео, которое будет опубликовано в социальных сетях и СМИ. Первым участие принял актер театра и кино, телеведущий и режиссер Алексей Морозов.

Фото: Telegram / Пиотровский Online (Наталия Краснова)