После осмотра моста примут решение о его ремонте.

Литейный мост отремонтировали после жалоб водителей. Об этом порталу 78.ru рассказали в пресс-службе предприятия "Мостотрест". Ямы залили асфальтобетоном, чтобы снять аварийную ситуацию. Мера стала временной – после осмотра моста специалисты примут решение о его ремонте.

Накануне родители заметили серьезные дефекты дорожного покрытия на мосту. Выбоины находились сразу на нескольких полосах. Прежде всего, страдают колеса проезжающих машин, которые легко пробить на данном участке. Тем, кому не повезло, приходилось совершить аварийную остановку и ожидать эвакуатора.

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"