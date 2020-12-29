Автовладельцы жалуются на опасные для машин ямы на Литейном мосту

Углубления регулярно провоцируют ДТП.

Водители заметили серьезные дефекты дорожного покрытия на Литейном мосту. Там образовались ямы огромного размера, которые постоянно провоцируют различные аварии. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Выбоины находятся сразу на нескольких полосах. Прежде всего, страдают колеса проезжающих машин, которые легко пробить на данном участке. Тем, кому не повезло, приходится совершить аварийную остановку и ожидать эвакуатора.

Пользователи соцети отмечают, что никаких мер по устранению ям не принимаются - они не огорожены, а заметить проблему в темное время суток достаточно трудно.

Ранее мы рассказали о том, что в ДТП на КАД пострадали три ребенка и их мать.

Фото: ВКонтакте / spb_today