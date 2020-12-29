В ДТП на КАД пострадали три ребенка и их мать

На КАД столкнулись "Лада" и "Ситроен".

В субботу, 2 января, в Ленинградской области на КАД столкнулись иномарка и машина отечественного производителя. В результате аварии пострадали четверо: три ребенка и их мать. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на экстренные службы.

Специалисты отметили, что отечественное авто с номерами Ленобласти столкнулся с Citroen. 26-летняя женщина получила переломы, открытую мозговую травму получила ее дочь. Двух мальчиков 6 и 2 лет тоже госпитализировали. При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока неизвестно. Выясняются подробности происшествия.

Ранее мы писали, что МЧС объявили штормовое предупреждение в Ленобласти.

Фото: Piter.TV