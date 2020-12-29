МЧС объявили штормовое предупреждение в Ленобласти

Спасатели просят автомобилистов быть внимательными и осторожными.

В субботу, 2 января, МЧС региона объявили штормовое предупреждение. Так, в пресс-службе ведомства заявили, что в ночь на субботу и весь день будет идти сильный снег.

При таких условиях необходимо быть крайне аккуратными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также позаботиться об очистке от снега крыш и других потенциально опасных конструкций. Специалисты в очередной раз попросили жителей и гостей области быть внимательными и осторожными.

Ранее мы писали, что мокрый снег и гололедица ожидаются в Петербурге 3 января.

Фото: Piter.TV