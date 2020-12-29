МЧС предупреждает о снегопаде плюсовых температурах в Петербурге и области

В четверг, 21 января, в Петербурге и Ленинградской области ожидается сильный снег и метель. Ситуация на дорогах может осложниться резким потеплением до "плюсовой" температуры, сообщили синоптики ФГБУ СЗ УГМС.
Региональное управление МЧС по Петербургу и области настоятельно просят быть внимательным и осторожными, а также не выходить на лед.
Отмечается, что четверг станет последним холодным днем недели: днем в пятницу столбики термометра могут показать до +1 градуса, а в субботу – уже +3. В пятницу и субботу снег будет мокрым, с моросью.
В четверг на дорогах Ленобласти будет скользко, мокрый снег налипнет на провода. Затем два дня будет идти мокрый снег, местами с моросью, а в пятницу даже с дождем. Температура воздуха в четверг ночью опустится до -15, а на востоке области – до -18 градусов. Днем в пятницу температура может подняться до +2 градусов, а в субботу – до +3.
Ранее мы писали, что жителей Ленобласти предупредили о трехдневной гололедице на дорогах.
Фото: Piter.TV
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