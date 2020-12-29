Жителей Ленобласти предупредили о трехдневной гололедице на дорогах

Сотрудники МЧС предупредили жителей Ленобласти о сложной ситуации на дорогах в течение трех ближайших дней. С 20 по 22 января в 47-м регионе из-за морозной погоды будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Спасатели порекомендовали автомобилистам использовать покрышки, подходящие погодным условиям. Кроме того, следует соблюдать скоростной режим.
Помимо гололедицы в среду возможно налипание снега, а в четверг и пятницу ожидается метель.
Ранее мы писали, что мороз и солнце порадуют петербуржцев 20 января.
Фото: pixabay.com
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