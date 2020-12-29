Мороз и солнце порадуют петербуржцев 20 января

Утром температура воздуха составит -5…-7 градусов. Днем похолодает еще сильнее.

В среду, 20 января, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В облаках появятся прояснения, однако в начале дня местами пройдет небольшой снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в утренние часы составит в городе -5…-7 градусов, в Ленобласти -4…-9. Днем похолодает еще сильнее, выглянет солнце. Ветер подует с юга со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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