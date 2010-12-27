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Литейный мост отмечает юбилей
Сегодня, 15:21
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himif

Литейный мост отмечает юбилей

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Переправе через Неву исполнилось 140 лет.

30 сентября день рождения у второй после Благовещенского моста постоянной переправы через Неву, сообщает пресс-служба ГБУ "Мостотрест". Мосту исполнилось 140 лет.

Шестипролетная переправа, соединяющая центр Петербурга с Выборгской стороной, получила свое название от Литейного двора, расположившегося на левом берегу главной петербургской реки еще в 1711 году. Переправа на месте моста существовала еще до основания города – на этом месте пролегал путь из России в Швецию. 

Ранее соединяющим две упомянутые стороны города был деревянный наплавной мост. В 1865 году деревянную переправу сорвало ледоходом, и экспертами было решено строить постоянную, длиной чуть больше 394 метра и шириной 34,6.

Открытие моста состоялось 30 сентября 1879 года. Во многом Литейный мост стал инновационным: для его создания впервые использовался чугун, а не сталь, разводная конструкция была усовершенствована, а также он стал первым в мире мостом, освещаемым электричеством.

Ранее мы рассказывали, что Петербург вошел в топ самых популярных регионов России у иностранцев.

Фото: Википедия

Теги: литейный мост, петербург, юбилей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 15:36

после слова ранее всегда должна быть переходящая ссылка!!!!!!!!!!!!!!

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