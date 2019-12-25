В комздраве надеются на скорый выход Петербурга на плато по коронавирусу

Глава комитета Лисовец отметил, что уровень госпитализации пациентов пока наоборот растет.

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец выразил надежду, что город выходит на плато по коронавирусу: уже несколько недель количество нововыявленных случаев заражения ковидом держится на уровне 3700 в сутки. Об этом чиновник заявил в эфире канала "Санкт-Петербург" 18 декабря.

Лисовец отметил, что проводящие тесты на COVID-19 лаборатории еще не вышли на свой максимум, поэтому их загруженность никак не связана с суточным числом новых случаев заболевания. По уровню госпитализации, продолжил чиновник, напротив виден только рост госпитализированных взрослых горожан в сравнении с прошлой неделей.

Хочется надеяться, что мы можем вести речь о выходе города на некое плато, но время покажет. Дмитрий Лисовец

На днях в комздраве вовсе опровергли данные Роспотребнадзора о выходе Петербурга на плато по коронавирусу.

Фото: Piter.TV