Лисовец: в Петербурге стабилизировался уровень нагрузки на систему здравоохранения

В городе свободно более 20% коек.

Глава комздрава Петербурга Дмитрий Лимовец заявил, что в городе стабилизировался уровень нагрузки на систему здравоохранения. Об этом чиновник написал на своей странице во "ВКонтакте".

Он отметил, что за неделю уровень госпитализации сократился примерно на 15%. При этом в Петербурге более 20% койко-мест остаются свободными в больницах.

Под медицинских наблюдением в Петербурге находятся примерно 240 тыс. человек, на амбулаторном лечении – около 232 тыс. из них.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге от коронавируса привились еще 163 подростка.

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