Теперь, по закону, открывать ГУПы или МУПы на конкурентных рынках будет нельзя.

В среду, 25 декабря, стало известно о том, что в Петербурге закроют лишние ГУПы и МУПы до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по городу.

Ведомство ввело запрет на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Отмечается, что переходный период для закрытия составит 5 лет.

Антимонопольщики полагают, что это решение позволит исключить негативное влияние деятельности на унитарные предприятия и на конкуренцию на локальных рынках.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты назвали самые востребованные профессии в 2020 году в Петербурге.

Фото:pixabay