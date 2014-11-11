Лишенный родительских прав петербуржец получил миллионы за смерть сына на СВО

С него взыскали выплаченные средства.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с Сергея Еремина 6 590 821 руб и госпошлину 41 454 руб в пользу Натальи, вдовы погибшего военнослужащего. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Сергей Еремин был лишён родительских прав в 1984 году в отношении сына Бориса. Мальчик воспитывался в детском доме и не поддерживал связей с отцом. В 2023 году Борис женился на Наталье, а летом заключил контракт с Министерством обороны РФ. В ноябре того же года он погиб в зоне СВО. После смерти военнослужащего выплаты в размере 6 590 821 руб получил его отец, хотя участия в воспитании сына не принимал. По данным свидетелей, Еремина видели лишь на похоронах.

Вдова погибшего обратилась в Петроградский районный суд с требованием признать выплаты необоснованными. Суд указал, что ст. 71 Семейного кодекса РФ лишает родителя, утратившего права, возможности получать льготы и пособия, связанные с фактом родства.

Поскольку доказательств участия Еремина в жизни сына представлено не было, суд признал полученные средства неосновательным обогащением. Решением суда выплаты и все меры социальной поддержки, предоставленные отцу погибшего, аннулированы. С Еремина взыскано 6 590 821 руб и 41 454 руб госпошлины в пользу Натальи.

Фото: Piter.TV