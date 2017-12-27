За новогодние каникулы в Петербурге убили только одного человека

За восемь дней 2018 года в Петербурге зарегистрировали только одно убийство. В коммуналке на Можайской мужчина зарезал женщину.

С 1 по 8 января 2018 года Следственный комитет Петербурга возбудил только одно уголовное дело об убийстве. Преступление произошло на бытовой почве. Сейчас правоохранители выясняют подробности.

Само убийство произошло 1 января. 58-летний житель коммуналки на Можайской улице выпивал с 59-летней женщиной. Во время попойки произошел конфликт и мужчина несколько раз ударил спутницу ножом. От полученных травм пострадавшая скончалась. Подозреваемого арестовали и предъявили ему обвинение.

Сведений о других убийствах в новогодние праздники на территории Петербурга у Следственного комитета не имеется.

Статистика ДТП со смертельным исходом на новогодних праздниках куда плачевнее. За восемь дней 2018 года в Петербурге и Ленобласти погибли 11 пешеходов.