За восемь дней 2018 года в Петербурге и Ленобласти погибли 11 пешеходов

За первые восемь дней нового года в Петербурге и Ленобласти под колесами автомобилей погибли 11 пешеходов.

С начала 2018 года в Северной столице и области увеличилось число ДТП с наездом на пешеходов. В Петербурге за восемь дней года произошло 35 аварий (на 14 больше, чем в прошлом году за то же время). Из них в пяти погибли люди (в 2017 году – всего один). 32 человека, в том числе 4 ребенка, получили различные ранения.

В Ленобласти за этот длинные выходные произошла 21 авария с тяжкими последствиями (в прошлом году на десять меньше). В результате погибло шесть человек (в 2017 - один), а 18 пешеходов получили травмы.

60 % данных ДТП произошли по собственной неосторожности пешеходов, основные причины- переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода; переход в запрещенном месте; неподчинение сигналам светофора. Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

При этом чаще всего участниками подобных аварий становятся пожилые люди и дети.