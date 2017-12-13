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В Петербурге на месте ДТП на ЗСД работают пожарные

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На ЗСД собралась огромная пробка из-за тройного ДТП.

В Петербурге произошло утреннее ДТП из-за которого страдают автомобилисты. Машины столкнулись на ЗСД у Планерной улицы, очевидцы жалуются, что из-за этого приходится проводить "доброе утро" в пробке.

Очевидцы поделились видеозаписью с места произошедшего. На кадрах видеозаписи видно, что столкнулись три автомобиля, а на месте аварии работают пожарные. Однако сотрудников полиции рядом не наблюдается, возможно, они не могут добраться из-за огромных заторов в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге после небольшого снегопада образовались многокилометровые пробки.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Происшествия Лента новостей ДТП Новости СПб

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