В Петербурге после небольшого снегопада образовались многокилометровые пробки

В Петербурге 16 февраля зафиксировано несколько многокилометровых пробок.

Сегодня, 16 февраля Санкт-Петербург замер из-за утренних пробок. "Яндекс" оценил загруженность дорог в 7 баллов, а к 9.00 утра показывал 8 баллов.

Накануне выпал снега, в связи с этим дорожное покрытие стало очень скользким, сообщают автомобилисты. Очевидцы рассказывают, что по городу множество аварий.По словам водителей, на заезде с Дачного КАД столкнулись шесть машин, ДТП растянулась на всю длину путепровода.

Сервис "Яндекса" отметил несколько многокилометровых пробок и загруженных улиц в утренний час-пик:

7.49, самая длинная пробка утром за последнюю неделю, 6,1 км – внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны;

7.43, неожиданно плотное движение на проспекте Стачек, 8 баллов в центр, что на 3 балла выше обычного;

7.43, также плотное движение на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе, 8 баллов в центр, что на 4 балла выше обычного;

7.40, пробка по улице Руставели и Пискарёвскому проспекту от Северного проспекта до Пискаревского путепровода. В пробке длиной 3,2 км можно потерять 28 минут, что на 20 минут больше обычного;

7.34, самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю, 4,3 км – Приморское шоссе и Приморский проспект от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург