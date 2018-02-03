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Видео: В Петербурге автобус с пассажирами влетел в легковушку

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В Санкт-Петербурге днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте и въехал в легковой автомобиль.

В Санкт-Петербурге 3 февраля автобус с пассажирами попал в ДТП на перекрестке проспектов Испытателей и Сизова. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением из-за скользкой дороги и на повороте врезался в автомобиль.

На кадрах видеозаписи четко виден момент сталкновения. После случившегося большинство пассажиров покинули транспорт и отправились по своим делам, к водителю автомобиля подошел лишь один человек. О пострадавших информации нет.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: авария спб , автобус влетел в легковушку , дтп спб , новости петербург , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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