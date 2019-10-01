Лишь 18% граждан России постоянно помогают пожилым родственникам

Нерегулярную поддержку оказывают 67% россиян.

Специалисты из ВЦИОМ выяснили как часто россияне помогают старшим родственникам. Материальную поддержку старикам оказывают около 67 процентов населения. К таким результатам социологи пришли после опроса, в котором участвовали 1,6 тысяч человек.

Только 18 процентов помогают деньгами регулярно, а 30 процентов - время от времени. Почти 19 процентов признались в том, что передают деньги родственникам достаточно редко. Чаще всего поддержку готовы оказывать жители Москвы и Петербурга, городов-миллионников. Они распределили между собой по 22 процента.

Еще 75 процентов отметили, что правительство уделяет пенсионерам недостаточно внимания. Такого мнения чаще придерживается взрослое население 35-44 лет. Из их возрастной категории недовольство высказали 80% респондентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что более половины россиян считают необходимым изучать иностранные языки.

Видео: YouTube/ Channel 4 News, Channel 4, CBC News: The National