Более половины россиян считают необходимым изучать иностранные языки

Опрос показал интерес большинства жителей страны к изучению английского языка.

ВЦИОМ: каждый третий россиянин знает английский язык. Именно он больше всего распространен у россиян, после родного. Об этом сообщил "Интерфакс". Опрос создан в преддверии Дня переводчика. В нем участвовали 1600 респондентов от 18 лет.

Владеют английским в той или иной степени 36% опрошенных россиян. Около 5% респондентов говорят на иностранной языке свободно. Почти 31% жителей страны на нем читают, переводят тексты и объясняются в быту.

Всего 3% опрошенных понимают и говорят на французском. Еще 1% увлекается испанским, китайским или арабским языками. Чуть больше человек знают и разбираются в немецком языке - 15%.

Практически 93% россиян сочли важным изучение иностранных языков. Около 48% опрошенных заявили, что сейчас актуальным будет изучение китайского, а 32% - немецкого.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России с 29 сентября изменился список документов для приема на работу.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

