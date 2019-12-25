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Лиса с лисятами пришла на территорию московской школы
Сегодня, 14:24
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Лиса с лисятами пришла на территорию московской школы

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Дикое животное с детёнышами гуляло у учреждения на протяжении двух недель.

На территории школы в Зюзине обнаружили лису в выводком лисят. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дикое животное с детёнышами гуляло у учреждения на протяжении двух недель, пока представитель администрации школы не обратился к специалистам.

Отметим, что Мосприроды уже фиксировало факт нахождения лис с потомством в столичных парках "Битцевский лес", "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", и в ландшафтном заказнике "Теплый Стан".

Специалисты отмечают, что появление хищников в городе связано с благоприятной экологической обстановкой.

 Ранее мы сообщили о том, что  в Петербурге сняли на видео лающую сову.

Фото: Pxhere

 

Теги: дикие животные, москва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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