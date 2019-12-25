Лиса с лисятами пришла на территорию московской школы

На территории школы в Зюзине обнаружили лису в выводком лисят. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Дикое животное с детёнышами гуляло у учреждения на протяжении двух недель, пока представитель администрации школы не обратился к специалистам.
Отметим, что Мосприроды уже фиксировало факт нахождения лис с потомством в столичных парках "Битцевский лес", "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", и в ландшафтном заказнике "Теплый Стан".
Специалисты отмечают, что появление хищников в городе связано с благоприятной экологической обстановкой.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сняли на видео лающую сову.
Фото: Pxhere
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