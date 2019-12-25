Липовая соцработница отвлекла пенсионера путевками и украла миллион рублей

На вид преступнице 20-25 лет.

Утром 21 августа в полицию обратился 89-летний пенсионер, мужчина рассказал о пропаже денег после визита некоей социальной работницы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестная заявилась к пожилому петербуржцу в квартиру на улице Хошимина несколькими днями раньше. Молодая девушка представилась соцработницей и вошла к пенсионеру, предлагая приобрести путевки. От путевок дедушка отказался, но, проводив неизвестную, обнаружил отсутствие дома миллиона рублей.

Преступнице на вид 20-25 лет, славянский тип лица и худощавое телосложение. Девушка была одета в черные футболку, брюки и медицинскую маску, с собой имела рюкзак. Полиция изъяла следы пальцев рук и записи с камер видеонаблюдения в парадной дома. Возбуждено уголовное дело о краже.

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Фото: pixabay