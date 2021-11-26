Липы на Московском проспекте укутали в зимнюю одежду

Деревья одевают, чтобы защитить их от негативного воздействия выхлопных газов и противогололедных препаратов.

Петербургские садовники укутали липы на Московском проспекте с помощью автоподъемника. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" в пятницу, 26 ноября.

Работа, как оказалось, не такая простая: нужно зафиксировать чехол на стволе, аккуратно поднять тяжелую материю наверх, не сломав хрупкие ветки, и зафиксировать его над кроной. По словам начальника управления садово-паркового хозяйства комитета по благоустройству Петербурга Сергея Ляховненко, в такую одежду деревья одевают, чтобы защитить их от негативного воздействия выхлопных газов и противогололедных препаратов. Например, в прошлом году липы долго не смогли распуститься. Вероятно, как предполагают специалисты, из-за термохимических ожогов.

Всего планируется укутать 200 деревьев, еще 170 оденут в наряды попроще на Московком проспекте. Всего в Московском районе укроют около 700 деревьев.

Фото: Комитет по благоустройству / Вконтакте