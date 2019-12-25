Контракт с футболистом заключен на два года.

Лионель Месси подписал контракт с ПСЖ (Пари Сен-Жермен). Аргентинский футболист провел на поле первую тренировку в новой форме цвета клуба, за который он теперь будет выступать. В пресс-службе ПСЖ уточнили, что соглашение с 34-летним игроком подписано на два года с возможностью дальнейшего продления договора на один сезон. Нападающий будет выступать под 30 номером.

Напомним, что 5 августа "Барселона", за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что команда не может подписать контракт со спортсменом из-за финансовых требований чемпионата Испании. С клубом футболист 10 раз становился чемпионом страны, семь - Кубка Испании, восемь - Суперкубка Испании. Четыре раза он становился чемпионом в ЛЧ, трижды - в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира. Месси получал "золотой мяч" шесть раз. Этот показатель стал рекордным.

На чемпионате мира 2014 года Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала.

СМИ: "Барселона" сделала Месси последнее предложение.

Фото: Instagram/leomessi