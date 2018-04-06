"Чижик" будет ходить до проспекта Энтузиастов

В Красногвардейском районе продолжают увеличивать маршрут нового трамвая.

Сегодня, 6 апреля, начались работы на втором этапе проекта скоростного трамвайного сообщения в Красногвардейском районе. На участке проспекта Наставников от проспекта Косыгина до проспекта Энтузиастов начали демонтаж контактной сети и переустройство инженерных сетей. Об этом сообщили в "Транспортная концессионная компания" (ТКК).

Прежде чем уложить новые трамвайные рельсы, поставить опоры и смонтировать контактную сеть, концессионеру предстоит полностью заменить основание автодороги и трамвайных путей, а также осуществить замену подземных коммуникаций, которые пролегают под проспектом Наставников. Говорится в сообщении ТКК

Отметим, по маршруту от Хасанской улицы до Ладожского вокзала "Чижик" начал ходить 7 марта этого года. И до 1 апреля катал горожан бесплатно.

Видео: ВКонтакте / Tramputi Spb