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"Чижик" будет ходить до проспекта Энтузиастов

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В Красногвардейском районе продолжают увеличивать маршрут нового трамвая.

Сегодня, 6 апреля, начались работы на втором этапе проекта скоростного трамвайного сообщения в Красногвардейском районе. На участке проспекта Наставников от проспекта Косыгина до проспекта Энтузиастов начали демонтаж контактной сети и переустройство инженерных сетей. Об этом сообщили в "Транспортная концессионная компания" (ТКК). 

Прежде чем уложить новые трамвайные рельсы, поставить опоры и смонтировать контактную сеть, концессионеру предстоит полностью заменить основание автодороги и трамвайных путей, а также осуществить замену подземных коммуникаций, которые пролегают под проспектом Наставников.

Говорится в сообщении ТКК

Отметим, по маршруту от Хасанской улицы до Ладожского вокзала "Чижик" начал ходить 7 марта этого года. И до 1 апреля катал горожан бесплатно. 

Видео: ВКонтакте / Tramputi Spb

Теги: проспект энтузиастов , спб , чижик
Категории: Лента новостей Новости СПб

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