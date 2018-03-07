В Петербурге "Чижик" бесплатно перевозит пассажиров

В Петербурге "Чижик" начал перевозить жителей города.

В Санкт-Петербурге, сегодня, 7 марта частный трамвай "Чижик" начал возить пассажиров в Красногвардейском районе. Отметим, что жители города до конца месяца смогут передвигаться на нем бесплатно.

Известно, что первый состав начал свой путь в семь утра. Отметим, что это первый проект, который работает по системе государственно-частного партнерства между городскими властями и Транспортной концессионной компанией. Контракт был подписан еще весной 2016 года. Всего таких трамваев будет курсировать - 7.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Петербурге запустили "Чижика" в тестовом режиме.