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Отдел полиции Пулково отреставрируют за 171,7 млн рублей
Сегодня, 16:01
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nastya960
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Отдел полиции Пулково отреставрируют за 171,7 млн рублей

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Работы должны будут завершиться в конце 2019 года.

Управление на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу начало поиск подрядчика, который за полтора года завершит ремонт линейного отдела МВД в Пулково. Об этом сообщают городские СМИ.

По ТЗ нужно будет провести реконструкцию 2-4 этажей (общая площадь  9245,8 квадратных метров). Данное здание предназначено для размещения личного состава численностью 200 человек. Также, для работ нужно установить временный гараж-стойнку и КПП для пропускного режима.

Такой ремонт здания обойдется в в 171 739 820, 31 рублей и должен пройти в два этапа. Второй этап завершиться 20 декабря 2019  года.

Ранее "Заминировавший" Пулково петербуржец получил условный срок.

Фото: Piter.tv

 

 

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Теги: мвд , отдел полиции , пулково
Категории: Лента новостей Новости СПб

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