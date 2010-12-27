"Заминировавший" Пулково петербуржец получил условный срок

Мужчина вину свою признал и раскаялся.

В среду, 5 сентября, Красногвардейский районный суд вынес приговор Алексею Юлгушеву, обвиняемому в ложном сообщении об акте терроризма. Подсудимый получил 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствию известно, что в марте обвиняемый, будучи пьяным, позвонил в МВД и аэропорт "Пулково" и сообщил о бомбе не борту самолета "Санкт-Петербург-Сыктывкар". Рейс был сразу же отменен, а проведенная проверка взрывоопасных предметов не обнаружила. Своей выходкой "шутник" нарушил работу АК "Нордавиа региональные авиалинии", аэропорта "Пулково", правоохранительных органов и служб. Мужчина вину свою признал и раскаялся.

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