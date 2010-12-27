Инвалид "заминировал" два оборонных предприятия в Петербурге

Житель города с инвалидностью решил проверить оперативников на реакцию.

Правоохранительные органы задержали молодого жителя Петербурга, который сообщил в городской мониторинговый центр о заминировании двух оборонных предприятий. В результате оперативникам пришлось проверять указанные объекты. Эвакуации сотрудников и посетителей удалось избежать. Полиция установила, что вызов оказался ложным.

Инцидент произошел около половины первого днем 4 сентября. Мужчина рассказал, что неизвестные подростки собираются заложить бомбу в здании на Шкиперском протоке и Обуховском заводе. Названия компаний, которые подвергнутся опасности, аноним сообщил неразборчиво.

В течение часа проводилась проверка территории на угрозу, но ничего подозрительного обнаружено не было. Представители закона выяснили, что звонок совершил инвалид первой группы, который проживает на улице Кораблестроителей, в доме 40 корпус 2.

Фото: Piter.tv