Линде: вступление Швеции в НАТО стабилизирует ситуацию в Северной Европе

Глава МИД Швеции заявила, что страна смотрит на политическое решение Финляндии.

В Швеции сообщили, что вступление в НАТО стабилизирует ситуацию в Северной Европе. Соответствующее заявление сделала во время брифинга с журналистами глава внешнеполитического ведомства Анн Линде, выступая с оценкой политики безопасности, презентованной местным правительством и парламентом. Чиновница полагает, что возможное членство страны в военном альянсе вызовет негативную реакцию с российской стороны.

Шесть парламентских партий согласны с содержанием доклада, все [партии] согласны в оценке действий России на Украине. Анн Линде, глава МИД Швеции

Чиновница пояснила прессе, что вступление в НАТО повысит порог вероятности возникновения военных конфликтов в регионе, а также окажет сдерживающее воздействие для агрессоров. При этом участие в военном блоке не скажется на приверженности Швеции к мировому ядерному разоружению и мирному посредничеству. Линде подчеркнула, что решающую роль в принятии решения играют также действия Финляндии.

Швеция получит от США гарантии безопасности на период рассмотрения заявки в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet