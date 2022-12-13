НА Сахалине чиновники разобрались с проблемой неприятного запаха воды.

Губернатор Сахалина Валериц Лимаренко рассказал о ситуации с качеством воды в Южно-Сахалинске. Ранее там очевидцы зафиксировали неприятный запах. Сотрудники компании "РВК-Сахалин" провели промывку инженерных сетей, после его вода продолжила поступать потребителям снова в нормативном качестве. По состоянию на утро 28 января эти мероприятия затронули порядка 36 километров коммунальных сетей. В настоящее время ведется промывка сетей в селе Дальнем.

Исследование специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области провели после завершения промывки инженерных сетей. На данный момент вода соответствует стандартам качества. Валерий Лимаренко, глава региона

Напомним, что жаловаться на качество воды население областного центра начало еще в среду вечером в социальных сетях. Жители города писали о том, что не могут избавиться от ужасного запаха воды даже после ее кипячения. Некоторые заявили о покраснении рук после мытья. Заместитель председателя региональной администрации Владимир Ющук счел предварительной версией случившегося появление водорослей в системе фильтрации станции. Позже было установлено, что на самом деле произошло нарушение работы системы водоподготовки. К этому привело несоблюдение регламента ремонтных мероприятий, проводимых на станции водоочистки.

В Тымовском районе Сахалина объявили траур после взрыва в жилом доме.

Фото и видео: Telegram / Лимаренко Brief