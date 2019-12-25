Администрация Приморского района ищет подрядчика для ликвидации свалки на Шуваловском проспекте

Начальная стоимость работ оценивается в 9 771 062 рублей.

Администрация Приморского района ищет подрядчика, который ликвидирует несанкционированную свалку на территории перспективной пробивки Шуваловского проспекта от Комендантского проспекта до Парашютной улицы. Информация опубликована на сайте "Закупки 360".

Начальная стоимость работ оценивается в 9 771 062 рублей. Подать заявку можно до 14 мая этого года. Само начало торгов запланировано на 17 мая 2021 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге выбрали подрядчика для оформления троллейбусов и трамваев к Евро-2020.

Фото: Piter.tv