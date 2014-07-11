Ликвидация свалки на Яхтенной улице обойдется в 2,5 млрд рублей

Как подсчитали власти, на это потребуется 30 месяцев. Все это время жители будут слушать грохот и чувствовать зловонные запахи.

Власти Петербурга подсчитали, что на ликвидацию свалки потребуется 2,56 млрд рублей. Она находится между улицами Яхтенной, Оптиков, Мебельной и Полиграфмашевским проездом.

Три месяца уйдут на подготовку к вывозу мусора, затем отходы направят в Гарболово и другие полигоны Ленобласти. Как подсчитали власти, на это потребуется 30 месяцев. Все это время жители будут слушать грохот и чувствовать зловонные запахи.

В правительстве Петербурга добавили, что холм будет выступать в роли естественного шумового барьера, а свалку будут опрыскивать поглотителями запахов.

Отметим, что работы планируют вести ежедневно с 07:00 до 23:00.

Ранее в Петербурге объем обработки ТКО достигнет 30% к 2023 году. Обработка ТКО включает извлечение из них органики, вторичных ресурсов, которые могут быть переработаны и использованы.

Фото: Piter.tv