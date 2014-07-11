  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ликвидация свалки на Яхтенной улице обойдется в 2,5 млрд рублей
Сегодня, 22:37
84
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Ликвидация свалки на Яхтенной улице обойдется в 2,5 млрд рублей

0 0

Как подсчитали власти, на это потребуется 30 месяцев. Все это время жители будут слушать грохот и чувствовать зловонные запахи. 

Власти Петербурга подсчитали, что на ликвидацию свалки потребуется 2,56 млрд рублей. Она находится между улицами Яхтенной, Оптиков, Мебельной и Полиграфмашевским проездом.

Три месяца уйдут на подготовку к вывозу мусора, затем отходы направят в Гарболово и другие полигоны Ленобласти. Как подсчитали власти, на это потребуется 30 месяцев. Все это время жители будут слушать грохот и чувствовать зловонные запахи. 

В правительстве Петербурга добавили, что холм будет выступать в роли естественного шумового барьера, а свалку будут опрыскивать поглотителями запахов.

Отметим, что работы планируют вести ежедневно с 07:00 до 23:00.

Ранее в Петербурге объем обработки ТКО достигнет 30% к 2023 году. Обработка ТКО включает извлечение из них органики, вторичных ресурсов, которые могут быть переработаны и использованы.

Фото: Piter.tv

Теги: ликвидация свалки, мебельная, оптиков, полиграфмашевский проезд, свалка, яхтенная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии