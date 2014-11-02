В Подпорожском районе ликвидирована незаконная свалка

Скопление мусора обнаружили на заросшем сорняками и кустарниками участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем физлицу.

В Подпорожском районе 47-ого региона была ликвидирована несанкционированная свалка. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Скопление мусора обнаружили на заросшем сорняками и кустарниками участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем физлицу. Там находились пакеты, строительные мешки, ветошь, картон, консервные банки и другие производственные отходы. Они заняли 96 кв. м площади.

Об устранении свалки по поручению ведомства сообщила районная администрация. Общая площадь участка составляет 4,09 га, он готов к использованию по целевому назначению.

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