В Петербурге за день демонтировали 6 незаконных торговых точек

Большинство объектов ликвидировали возле метро "Комендантский проспект".

За день представители Комитета по контролю за имуществом (ККИ) ликвидировали 6 незаконных торговых павильонов в Северной столице. Пять точек находилось в Приморском, и одна – в Центральном районе города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Большинство павильонов были демонтированы в районе станции метро "Комендантский проспект". В четырёх из них осуществлялась незаконная торговля аксессуарами для мобильных телефонов, а также текстильной, рыбной, табачной, выпечной, плодоовощной продукцией, в пятном располагалось кафе. Ещё один несанкционированный киоск снесли на Невском проспекте.

В общей сложности площадь принадлежащих городу освобожденных участков составила 70 кв.м. Лишь один из перечисленных павильонов ранее заключал с городскими властями договор об аренде, однако документ был расторгнут ещё в середине 2021 года.

Ранее мы сообщили о том, что в багаже пассажира-иностранца в Пулково нашли 2,5 тыс. сим-карт.

Фото: пресс-служба ККИ