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В Петербурге за день демонтировали 6 незаконных торговых точек
Сегодня, 16:47
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В Петербурге за день демонтировали 6 незаконных торговых точек

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Большинство объектов ликвидировали возле метро "Комендантский проспект".

За день представители Комитета по контролю за имуществом (ККИ) ликвидировали 6 незаконных торговых павильонов в Северной столице. Пять точек находилось в Приморском, и одна  –  в Центральном районе города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Большинство павильонов были демонтированы в районе станции метро "Комендантский проспект". В четырёх из них осуществлялась незаконная торговля аксессуарами для мобильных телефонов, а также текстильной, рыбной, табачной, выпечной, плодоовощной продукцией, в пятном располагалось кафе. Ещё один несанкционированный киоск снесли на Невском проспекте. 

В общей сложности площадь принадлежащих городу освобожденных участков составила 70 кв.м. Лишь один из перечисленных павильонов ранее заключал с городскими властями договор об аренде, однако документ был расторгнут ещё в середине 2021 года. 

Ранее мы сообщили о том, что в багаже пассажира-иностранца в Пулково нашли 2,5 тыс. сим-карт.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: демонтаж, кки, незаконные торговые объекты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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