"Водоканал" ликвидирует аварию на водопроводной магистрали в Ломоносове

В настоящее время предприятие активно проводит земляные работы на месте повреждения.

Опытные специалисты из ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в настоящее время проводят аварийно-восстановительные работы на водопроводной магистрали диаметром 150 мм по адресу: г. Ломоносов, Александровская ул., д. 6/9.

В настоящее время предприятие активно проводит земляные работы на месте повреждения. Все жители района продолжают пользоваться услугами холодного водоснабжения. Строительно-монтажные работы начнутся с 12:00. Во время проведения работ будут временно отключены два здания на Александровской улице: дом № 6/9 (жильцы получат временное водоснабжение) и дом № 5 (для которого будет предоставлена цистерна с водой). Предприятие планирует завершить аварийно-восстановительные работы к 28 марта до 18:00. После окончания работ водоснабжение будет полностью восстановлено.

Кроме того, в связи с проводимыми работами на участке Александровской улицы будет ограничено движение по одной полосе. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приносит свои извинения жителям Ломоносова за временные неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что за год 50 км труб заменили в Петербурге.

Фото: Telegram / ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"