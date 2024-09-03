Лихачев назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими

В "Росатоме" указали на угрозы, которые создают ВСУ в российском приграничном регионе.

Государственная корпорация "Росатом" оценивает риски атак Вооруженных сил Украины на Курскую атомную электростанцию как очень высокие. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Алексей Лихачев в комментарии российскому журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Видеоролик корреспондент опубликовал в собственном Telegram-канале. Эксперт добавил, что за последние дни и сегодня ударов по строениям режимного объекта противник не наносил. Однако при этом большое количество снарядов специалистами сбывается на подлете к Курской АЭС.

Большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции. Поэтому все-таки оцениваем риски как очень высокие. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Глава МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на Курской АЭС, заявил Лихачев.

Фото и видео: Telegram / Зарубин