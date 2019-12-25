В Петербурге состоится субботник по очистке от мусора Лиговского канала

Он состоится 31 июля в 10:00.

В Петербурге 31 июля в 10:00 состоится субботник, в рамках которого сотрудники комитета по природопользованию, администрации Кировского района, ГУП "Экострой" и ГУП "Пиларн", депутаты Законодательного Собрания совместно с местными жителями очистят от мусора Лиговский канал в районе проспекта Народного Ополчения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Власти города планируют привести в порядок водоохранную зону и прибрежную территорию Лиговского канала: петербуржцы соберут весь мусор, организуют отдельный сбор опасных отходов и покосят сухую траву. Место встречи: железнодорожная станция "Дачное" (проспект Народного Ополчения, дом №26А).

Ранее мы писали, что коммунальщики Гатчинского района обязаны возместить ущерб за загрязнение реки Ижора.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию