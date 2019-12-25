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В Петербурге состоится субботник по очистке от мусора Лиговского канала
Сегодня, 15:24
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В Петербурге состоится субботник по очистке от мусора Лиговского канала

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Он состоится 31 июля в 10:00.

В Петербурге 31 июля в 10:00 состоится субботник, в рамках которого сотрудники комитета по природопользованию, администрации Кировского района, ГУП "Экострой" и ГУП "Пиларн", депутаты Законодательного Собрания совместно с местными жителями очистят от мусора Лиговский канал в районе проспекта Народного Ополчения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета. 

Власти города планируют привести в порядок водоохранную зону и прибрежную территорию Лиговского канала: петербуржцы соберут весь мусор,  организуют отдельный сбор опасных отходов и покосят сухую траву. Место встречи: железнодорожная станция "Дачное" (проспект Народного Ополчения, дом №26А).

Ранее мы писали, что коммунальщики Гатчинского района обязаны возместить ущерб за загрязнение реки Ижора.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию

Теги: лиговский канал, мусор, субботник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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