Коммунальщики Гатчинского района обязаны возместить ущерб за загрязнение реки Ижора

Организация также оштрафована на 225 тыс. рублей за нарушение правил охраны водных объектов.

Региональный Росприроднадзор потребовал АО "Коммунальные системы Гатчинского района" возместить ущерб в размере 1 млн 942 тыс. 510 рублей за загрязнение реки Ижора в поселке Пудость. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 июля.

Лабораторные испытания показали превышения по ряду показателей, среди которых азот аммонийный, фосфор фосфатов и др. пресс-служба Росприроднадзора

В апреле этого года после жалоб местных жителей Росприроднадзор начал проверку. В ходе нее специалисты установили, что сточные воды, отводящиеся от жилых домов и других зданий в Пудости, не очищаются, а канализационные очистные сооружения сломаны. Известно, что сначала содержимое канализации выливали на землю, откуда сточные воды попадали в реку.

Ранее мы писали, что Росприроднадзор проверяет законность строительных работ в водоохранной зоне Финского залива.

Фото: пресс-служба Росприроднадзор