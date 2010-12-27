А Красносельский район получил больше всего счетов за неприватизированное жилье.

Лидером среди получателей счетов за приватизированное жилье стал Калининский район. Об это сообщает Delovoe.TV/

Также по данным ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", больше всего нанимателей государственного жилищного фонда сосредоточено в Красносельском районе (17,925 тыс. лицевых счетов).

Напомним, что наниматели Государственного жилищного фонда - это горожане, которые не воспользовались правом на приватизацию жилья. Так, Госдума РФ зимой 2018 года одобрила законопроект по продлению разрешения на приватизацию жилого помещения (Закон № 14-ФЗ от 22.02.2017 г.).

Наниматели оплачивают ЖКУ по установленным комитетом тарифам. Однако, если же в многоквартирном доме собственники установили тариф выше, то власти города компенсируют разницу в тарифах Управляющим организациям. Также наниматели такого жилья обязаны оплатить наем помещения, потому что собственником выступает Петербург.

Стоит отметить, что если наниматель долгое время не платит за наем, то город вправе расторгнуть с ним договор.

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