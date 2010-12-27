Врио губернатора Петербурга торжественно вручил судостроителям почётные награды и знаки отличия.

В среду, 31 октября, врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил судостроителей с профессиональным праздником. Об этом сообщают в аппарате.

В нашем городе многое было впервые. В далеком прошлом, еще при Петре, было испытано первое "потаённое судно" — прообраз подводной лодки. В Ленинграде был построен и первый атомный ледокол сказал Беглов

Беглов подчеркнул, что этот прадник играет большую роль для Севрной столицы.

Также врио губернатора Петербурга торжественно вручил судостроителям почётные награды и знаки отличия. Так, почётным знаком Морской коллегии "За заслуги" удостоен президент Ассоциации судостроителей Петербурга и Ленобласти Владимир Александров, а знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом" награждён гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков.

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Фото: gov.spb.ru