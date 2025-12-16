Лидеры стран G7 намерены усилить санкционное давление на нефтегазовый сектор РФ

Страны "Большой семерки" приняли совместное заявление по итогам саммита.

Страны "Большой семерки" (G7) из-за украинского кризиса усилят санкционное давление на Россию, в том числе на государственный нефтегазовый сектор. Соответствующие данные приводятся странами-членами данного мероприятия в опубликованном совместном заявлении по геополитическим вопросам. Известно, что рабочая встреча лидеров состоялась во Франции накануне. Также лидеры G7 договорились увеличить поставки систем противовоздушных систем для киевского режима.

Мы берем на себя обязательство усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора. текст документа

Политические элиты из стран "семерки" добавили, что мирное соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива формирует на Ближнем Востоке подходящие условия для усиления санкционного давления на Москву.

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