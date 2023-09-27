Лидерами по выявленным ФАС нарушениям остаются строительство дорог, ЖКХ, фармацевтика

Максим Шаскольский рассказал о работе карателей.

Отраслями-лидерами по выявленным Федеральной антимонопольной службой нарушениям в стране остаются строительство дорог, реализация недвижимости, ЖКХ, фармацевтика. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сделал руководитель ФАС Максим Шаскольский. Чиновник пояснил коллеге, что в рамках работы по пресечению картелей в 2022 году возбуждено 305 уголовных дел и было принято 292 решения о нарушении антимонопольного законодательства страны. В текущий момент вынесено 960 постановлений на общую сумму более пяти миллиардов рублей.

Вред экономике причиняют картели. Лидерами по количеству выявленных нарушений остается сфера дорожного строительства, сферы ЖКХ, фармацевтики, реализации недвижимости. Максим Шаскольский, глава ФАС

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Фото и видео: Правительство России